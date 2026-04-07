Beşiktaş'a bir kötü haber daha: Wilfred Ndidi sakatlandı

Derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta tecrübeli orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun durumuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.



Wilfred Ndidi’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Nijeryalı futbolcunun sahalardan 2-3 hafta civarında uzak kalması bekleniyor. Ndidi bu sezon ligde oynadığı 22 maçta, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.