Beşiktaş'a Elan Ricardo’dan kötü haber: Sezonu kapattı

Beşiktaş’ın Kolombiya ekibi Deportes Tolima’ya kiraladığı Elan Ricardo’dan olumsuz haber geldi. Kolombiya basınından Caracol Radio, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezonu kapattığını duyurdu.

Genç futbolcu, Kolombiya’nın en üst düzey ligi olan Categoria Primera A’da oynanan Llaneros karşılaşmasının 46. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından sakatlanarak oyundan çıktı.

SAHALARDAN UZUN SÜRE UZAK KALACAK

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle sahayı terk eden Ricardo’nun, stadyumdan ayrılırken ayağının üzerine basamadığı ve ciddi ağrı yaşadığı belirtildi.

Yapılan kontroller sonrası Elan Ricardo’nun uzun süre sahalardan uzak kalacağı ve bu nedenle 2025 sezonunda forma giyemeyeceği aktarıldı. Beşiktaş cephesinin de oyuncunun sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.