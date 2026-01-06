Giriş / Abone Ol
Beşiktaş'a kötü haber: Tecrübeli stoper ayrılmak istiyor

Siyah-beyazlılarda Brezilya stoper Gabriel Paulista ülkesine dönmek istiyor. Tecrübeli savunma oyuncusu ayrılık talebini yönetime iletti.

Spor
  • 06.01.2026 11:07
  • Giriş: 06.01.2026 11:07
  • Güncelleme: 06.01.2026 11:26
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Gabriel Paulista takımdan ayrılmak için talepte bulundu. Brezilyalı oyuncunun ailevi sebeplerden dolayı ülkesine dönmek istediği iddia edildi.

Gazeteci Sercan Dikme'nin haberine göre Gabriel Paulista özel sebepleri nedeniyle Beşiktaş’tan ayrılmak istiyor. Ayrılık sebebini Paulista ilerleyen günlerde açıklama yaparak kamuoyuyla paylaşacak.

