Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haberi
Kulüpten yapılan açıklamada Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama belirlendiği duyuruldu.
Kaynak: Spor Servisi
Beşiktaş, Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanan Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Nijerya'nın Cezayir'le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris), Nijerya Milli Takımı Sağlık Ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir."
Açıklamada Ndidi'nin tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.