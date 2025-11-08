Beşiktaş'a nefes aldıran galibiyet

Süper Lig'de geçen hafta derbide Fenerbahçe'ye 2-0 öndeyken 3-2 kaybeden Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan siyah-beyazlı ekip milli ara öncesi rahat bir nefes aldı. Mücadelenin önemli anları:

2. dakikada Beşiktaş golü buldu. ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Abraham'ın şutunda, meşin yuvarlak Antalyasporlu Dzhikiya çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0. 7. dakikada Cengiz Ünder'in sol kanattan ortasına hareketlenen Toure'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

12. dakikada Abdulkadir Ömür'ün hatalı pası sonucu topla buluşarak hızlı çıkan Cengiz Ünder, topu ceza sahasına yönlenen Cerny'e bıraktı. Penaltı noktasına yakın bir yerde topla buluşan Cerny'nin sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

27. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in sol kanattan köşe vuruşundan yaptığı ortaya hareketlenen Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-0.

52. dakikada Antalya Rıdvan'ın büyük hatasında farkı bire indirdi. Antalya baskısını artırdığı dönemde 81. dakikada sahneye çıkan Jota Silvan maçın skorunu belirledi: 1-3.