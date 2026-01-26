Beşiktaş'a transferde bir kötü haber daha

Torino’da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda Inter’e dönmesi beklenen Kristjan Asllani’nin transfer sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınından Il Resto del Carlino’nun aktardığına göre, Arnavut orta saha oyuncusu Beşiktaş’tan gelen teklife olumlu yanıt vermedi.

23 yaşındaki futbolcunun, kariyer planlaması doğrultusunda farklı seçenekleri değerlendirmeyi tercih ettiği belirtildi.

Bu sezon Torino formasıyla 16 resmi maçta görev alan Asllani, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.