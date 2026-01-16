Beşiktaş'a yeni forma sponsoru

Beşiktaş Kulübü, Karaarslan İnşaat ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre firma, 2025-2026 sezonu sonuna kadar futbol A takım formasının sırt sponsoru oldu.

İmza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Karaarslan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Karaarslan ile yöneticiler, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Başkan Serdal Adalı, sponsorluğun kulübe ve Karaarslan İnşaat'a hayırlı olmasını dileyerek, "Forma sırt sponsorumuz olan Safi Çimento ile yıl sonuna kadar sözleşmemiz vardı. Kendileri tüm ödemelerini eksiksiz ve peşin olarak yaptılar. Ancak Beşiktaş'a yeni bir sponsorlukla ek bir kaynak yaratma talebimizi büyük bir anlayışla karşıladılar. Kulübümüzün menfaatini gözeterek haklarından feragat ettiler. Yani Safi Çimento, kulübümüze bir anlamda 'çifte kazanç' sağlanmasına vesile oldu. Forma sırt sponsorluğu alanında Karaarslan İnşaat ile birlikte 6 aylık bir dönemi başlatıyoruz. Vahit Bey'in Beşiktaş'a sunduğu bu değerli desteğin, önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Vahit Karaarslan ise konuşmasında, şunları kaydetti:

"Karaarslan ailesi olarak 4 kuşaktır Beşiktaş sevdalısıyız. Beşiktaş bizim için sadece bir kulüp değildir. Bir ailedir. Karaarslan ailesinden de bu işbirliğini yapmak bana nasip oldu. Beşiktaş ile işbirliğimiz sadece bir logodan ibaret değildir, değer ortaklığıdır. Beşiktaş'ın çizgisi nettir, 'Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız.' Karaarslan inşaat olarak da ticaretimizdeki çizgimiz aynıdır. Rakiplerimize bile kendimizden daha fazla hak tanırız. Beşiktaş ile 3 hafta önce görüşmelere başladık. 3 haftadır da galip geliyoruz. Dün de 3-0 yenerek bu galibiyet serisini sürdürdük. 3'te 3 oldu. Karaarslan inşaat olarak takıma enerji verdiğimizi de düşünüyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar tüm maçları yenerek ligi en üst sıralarda bitirmeyi temenni ediyorum. Beşiktaş'a başarılar diliyor, bu birlikteliğin her iki taraf için de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Tören, forma takdiminin ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.