Beşiktaş'a yeni kaleci adayı

Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde kaleci rotasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekibin, bu kapsamda Manchester City’de forma giyen Stefan Ortega’yı gündemine aldığı belirtildi.

33 yaşındaki kalecinin, Manchester City’de yeterli süre alamaması nedeniyle ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. Beşiktaş’ın Ortega’yı bir süredir yakından takip ettiği ve transfer şartlarını değerlendirdiği kaydedildi.

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alman kalecinin, düzenli forma giyebileceği ve birinci kaleci olarak görev alacağı bir takımda oynamayı öncelik olarak gördüğü aktarıldı.

YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın dün Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada transfer planlamasıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Devre arası transferi çok zor bir dönem. Yaz transfer döneminde seçenekleriniz daha çok oluyor. Ama devre arasında alacağınız oyuncular mevcutta oynayan isimler oluyor ve normalden daha yüksek rakamlarla karşılaşacağımız kesin. Başkanla da sürekli iletişimdeyiz.

Devre arasına tüm bu transferler yetişir mi? İnşallah yetişir. Ekonomimiz eğer uygunsa A plus oyuncuları da almak isteriz. Biz oyuncuları bulduk ve temas halindeyiz. Ekonomimiz uygun olursa bu oyuncuları takıma kazandıracağız. Bundan sonra yapılacak transferler eğer gelirse hesabını Serkan’la (Reçber) ben vereceğim"