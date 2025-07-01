Beşiktaş, Abraham'ı açıkladı

Beşiktaş, Tammy Abraham'ı Roma'dan transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Abraham'ın uçaktan çektiği videoya yer verildi.

Abraham, "Merhaba kara kartallar, sizin için geliyorum. Görüşmek üzere" dedi.

Nijerya asıllı İngiliz oyuncunun öğle saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş, 27 yaşındaki santrfor için ilk yıl Roma'ya 2 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek, önümüzdeki sezon ise bonservisi 13 milyon euro karşılığında alınacak.