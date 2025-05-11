Beşiktaş-Adana Demirspor: 4-1

Beyza Betül CİHAN/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 35’inci haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti. Süper Lig’in 35’inci haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor’u ağırladı. Tüpraş Stadyumu’unda saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay’ın yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Hüsnü Emre Çelimli yaptı. Karşılaşmada ev sahibi Beşiktaş, Ersin Destanoğlu, Svensson, Pualista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Chamberlain, Rashica, Fernandes, Rafa Silva, Immobile 11’i ile çıktı. Konuk ekip Adana Demirspor ise Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Bünyamin Balat, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol, Alioui, Yusuf Barası ile sahada yer aldı.

29’uncu dakikada Masuaku’nun uzun pasında savunmadan seken topla buluşan Immobile, ceza sahasına girerek içeri çevirdi. Arka direkte Rafa Silva’nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Dakika 44’te Immobile’nin ceza alanı sağ çaprazına pasında sonradan oyuna giren Mustafa Hekimoğlu topla buluştu. Hekimoğlu'nun kaleye paralel verdiği pasında top Rashica’nın önünde kaldı. Gelişine vuran Rashica takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti: 2-0.

Dakika 45+3’te rakip yarı sahanın ortasında topu alan Rafa Silva, Immobile ile üst üste duvar pası yaptı. Rafa Silva kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yuvarlak meşini ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

45+8’de Adana Demirspor Arda Okan ile maçtaki ilk golünü attı. Adana Demirspor’da Alioui sert şutunda top direkten döndü. Kale önünde bulunan Arda Okan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Geçersiz sayılan gol kararında VAR incelemesinin ardından hakem ofsayt kararını iptal ederek golü geçerli saydı: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Beşiktaş 2-1 önde kapattı.

Dakika 62’de Immobile takımının 3’üncü golünü attı. Rashica’nın ortaya çevirdiği top ön direkte savunmadan sekti. Seken topa sahip olan Immobile arka direkte yaptığı dokunuşla topu ağlarla buluşturdu:3-1.

82’nci dakikada Joao Mario, Rafa Silva ile paslaştı. Mario ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşunda takımının 4’üncü golünü kaydetti: 4-1.

Karşılaşmada Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti.

CHAMBERLAIN VE UDUOKHAI OYUNA DEVAM EDEMEDİ

10’uncu dakikada Chamberlain kendi yarı alanının ortalarında Maestro ile girdiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sakatlanan oyuncu yerini Mustafa Hekimoğlu’na bıraktı. Dakika 16’da Beşiktaş korner kullandı. Topa birlikte yükselen Uduokhai ve Ali Yavuz kafa kafaya çarpışarak yerde kaldılar. Sahaya giren sağlık ekipleri yerde kalan Ali Yavuz’u sedye ile dışarı çıkarken 19’uncu dakikada oyuncunun yerine oyuna Aimbetov girdi. Uduokhai ise güçlükle ayağa kalkarak sahadaki yerini Emre Can Terzi’ye bıraktı. Dakika 21’de Beşiktaş’ta bu kez Gabriel Pualista, Aimbetov ile kafa kafaya çarpışıp yerde kalırken sağlık ekipleri tekrar sahaya girdi.