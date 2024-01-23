Beşiktaş, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de yarın Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Ajans Haberleri 23.01.2024 15:12 Giriş: 23.01.2024 15:12

Güncelleme: 23.01.2024 15:12 Kaynak: İHA

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 22. haftasında, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Adana Demirspor ile karşılaşacak.