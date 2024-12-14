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Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 14.12.2024 11:38
  • Giriş: 14.12.2024 11:38
  • Güncelleme: 14.12.2024 11:38
Kaynak: AA
Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 30 dakika sürdü.

İdman, salondaki aktivasyon çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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