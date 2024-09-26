Beşiktaş Ajax UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi gün, ne zaman ve hangi kanalda? Beşiktaş Ajax maçı şifreli mi? Beşiktaş Ajax maçı nerede oynanacak?
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi serüveni Ajax maçıyla başlıyor. Avrupa kupalarında 245'inci maçına çıkacak olan Beşiktaş Ajax maçı ne zaman, nerede, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlalacak? Beşiktaş Ajax maçı şifreli mi olacak? Beşiktaş'ın form durumu, Avrupa istatistikleri, Beşiktaş Ajax maçının hakemi ve detaylar haberimizde.
Beşiktaş'ın 2024/2025 UEFA Avrupa Ligi serüveni Ajax maçıyla başlıyor. Beşiktaş Ajax maçı nerede, saat kaçta oynanacak? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş - Ajax maçı şifreli mi? Beşiktaş Ajax maçıyla ilgili tüm detaylara bakalım:
BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇININ HAKEMİ KİM?
Beşiktaş - Ajax maçını İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek.
Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak.
Beşiktaş - Ajax maçının VAR hakemi Stuart Attwell, AVAR görevini ise Peter Bankes üstlenecek.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA İSTATİSTİKLERİ
Beşiktaş, bugüne kadar Avrupa kupalarında 245 maç oynadı.
Beşiktaş bu karşılaşmaların 92'sini kazanırken 103'ünde yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki 49 maçı ise beraberlikle sonuçlandı.
Beşiktaş Avrupa kupalarında Hollanda takımlarıyla bugüne kadar 11 kez karşı karşıya geldi.
Beşiktaş bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
BEŞİKTAŞ'IN FORM DURUMU
Beşiktaş, oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlikle formda bir görüntü çizdi.
AJAX'IN FORM DURUMU
Ajax, oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Beşiktaş - Ajax maçı Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Beşiktaş - Ajax maçı 26 Eylül 2024 Perşembe günü oynanacak.
BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Ajax maçı saat 22:00'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA? BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI ŞİFRELİ Mİ?
Beşiktaş - Ajax maçı TRT 1 ve Tabii platformlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.