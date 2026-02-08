Beşiktaş, Alanyaspor karşısında: Yeni transferler ilk 11'de

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında bugün Alanyaspor’u konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Ligde 36 puanla 5. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki çıkışını Alanyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Konuk ekip ise 22 puanla orta sıralarda yer alırken, İstanbul deplasmanından puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş’ta Kristjan Asllani kırmızı kart, El Bilal Toure ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

EKSİKLER VE MUHTEMEL İLK 11'LER

Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan ise kart sınırında bulunuyor. Yeni transferlerden Hyeon-gyu Oh ve Emmanuel Agbadou’nun kadroda yer alması beklenirken, teknik heyetin tercihine göre bazı isimler ilk kez Süper Lig’de süre alabilir.

İki takımın sahaya şu ilk 11'lerle çıkması bekleniyor:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Olaitan, Hyeon-gyu Oh.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Ui-Jo, Güven.

BEŞİKTAŞ SON 12 MAÇI KAYBETMEDİ

Sahasında oynadığı son üç lig maçını kazanan Beşiktaş, bu sezon iç sahada yakaladığı istikrarla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 12 maçta da yenilgi yaşamadı.

Beşiktaş’ın hücumdaki en önemli ismi ise kaptan Orkun Kökçü. Son haftalarda skor katkısını artıran Orkun, orta sahadaki liderliğiyle teknik direktör Sergen Yalçın’ın en güvendiği oyuncular arasında yer alıyor.

Öte yandan Beşiktaş, Alanyaspor’a karşı ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Siyah-beyazlılar, bu tabloyu iç sahada bozarak hem seriyi sonlandırmak hem de üst sıralara tutunmak istiyor.