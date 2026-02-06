Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 21. Hafta)

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 21. haftasında oynanacak Beşiktaş – Corendon Alanyaspor karşılaşması, haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olmaya hazırlanıyor. Üst sıralardaki yerini korumak isteyen Beşiktaş ile deplasmanda puan arayan Alanyaspor arasındaki mücadele öncesinde futbolseverler “Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman”, “Beşiktaş maçı saat kaçta” ve “Beşiktaş maçı hangi kanalda” sorularının yanıtını araştırıyor.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 21. hafta karşılaşması 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 20:00’de Beşiktaş Park’ta oynanacak.

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Yardımcı hakemler Mehmet Emin Tuğral ve Murat Temel olurken, dördüncü hakem olarak Fatih Tokail görev yapacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Bu nedenle taraftarlar “Beşiktaş Alanyaspor canlı izle” ve “Beşiktaş maçı hangi kanalda” aramalarını yoğun şekilde yapıyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M A:Y P 1 Galatasaray 20 15 4 1 47:14 49 2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45:17 46 3 Trabzonspor 20 12 6 2 38:23 42 4 Göztepe 20 11 6 3 27:12 39 5 Beşiktaş 20 10 6 4 35:25 36 10 Alanyaspor 20 4 10 6 20:22 22

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş 36 puanla ilk 5 içinde yer alırken, Alanyaspor 22 puanla orta sıralarda bulunuyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Beşiktaş

El Bilal Toure — Sarı kart cezalısı

Alanyaspor

Bruno Viana — Diz sakatlığı

Yusuf Özdemir — Cezalı

İzzet Çelik — Cezalı

Enes Keskin — Cezalı

Her iki takımda da savunma ve orta saha hattındaki eksikler, maçın taktiksel dengesini etkileyebilir.

MAÇ ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

Beşiktaş, sahasında oynayacağı karşılaşmada galibiyet alarak üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor. Alanyaspor ise deplasmanda puan alarak ligde yükselme hedefini sürdürüyor. Bu mücadele Süper Lig 21. haftasının önemli karşılaşmaları arasında gösteriliyor.

Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak Beşiktaş – Alanyaspor karşılaşması, üst sıralar ve lig dengesi açısından önemli bir mücadele olacak. Beşiktaş Park’ta oynanacak karşılaşmanın, haftanın en çok takip edilen maçlarından biri olması bekleniyor.