Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 21. Hafta)
Beşiktaş – Alanyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Beşiktaş – Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş’ın Alanyaspor maçı öncesi puan durumu ve eksik oyuncuları kimler? Maça dair tüm bilgiler haberimizde.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 21. haftasında oynanacak Beşiktaş – Corendon Alanyaspor karşılaşması, haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olmaya hazırlanıyor. Üst sıralardaki yerini korumak isteyen Beşiktaş ile deplasmanda puan arayan Alanyaspor arasındaki mücadele öncesinde futbolseverler “Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman”, “Beşiktaş maçı saat kaçta” ve “Beşiktaş maçı hangi kanalda” sorularının yanıtını araştırıyor.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig 21. hafta karşılaşması 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 20:00’de Beşiktaş Park’ta oynanacak.
Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Yardımcı hakemler Mehmet Emin Tuğral ve Murat Temel olurken, dördüncü hakem olarak Fatih Tokail görev yapacak.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Bu nedenle taraftarlar “Beşiktaş Alanyaspor canlı izle” ve “Beşiktaş maçı hangi kanalda” aramalarını yoğun şekilde yapıyor.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Karşılaşma öncesinde Beşiktaş 36 puanla ilk 5 içinde yer alırken, Alanyaspor 22 puanla orta sıralarda bulunuyor.
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Beşiktaş
- El Bilal Toure — Sarı kart cezalısı
Alanyaspor
- Bruno Viana — Diz sakatlığı
- Yusuf Özdemir — Cezalı
- İzzet Çelik — Cezalı
- Enes Keskin — Cezalı
Her iki takımda da savunma ve orta saha hattındaki eksikler, maçın taktiksel dengesini etkileyebilir.
MAÇ ÖNCESİ DEĞERLENDİRME
Beşiktaş, sahasında oynayacağı karşılaşmada galibiyet alarak üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor. Alanyaspor ise deplasmanda puan alarak ligde yükselme hedefini sürdürüyor. Bu mücadele Süper Lig 21. haftasının önemli karşılaşmaları arasında gösteriliyor.
Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak Beşiktaş – Alanyaspor karşılaşması, üst sıralar ve lig dengesi açısından önemli bir mücadele olacak. Beşiktaş Park’ta oynanacak karşılaşmanın, haftanın en çok takip edilen maçlarından biri olması bekleniyor.