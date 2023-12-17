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Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 17.12.2023 15:11
  • Giriş: 17.12.2023 15:11
  • Güncelleme: 17.12.2023 15:12
Kaynak: AA
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Isınma koşuları ve pasla süren idmanın 5'e 2'nin ardından dar alanda oynanan maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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