Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel çalışmanın ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.