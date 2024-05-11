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Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 36'ncı haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 11.05.2024 16:14
  • Giriş: 11.05.2024 16:14
  • Güncelleme: 11.05.2024 16:14
Kaynak: DHA
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçı için bugün saat 17.40’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Alanya’ya giderek kampa girecek.

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