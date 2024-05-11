Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 36'ncı haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçı için bugün saat 17.40’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Alanya’ya giderek kampa girecek.