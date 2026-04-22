Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Beşiktaş–Corendon Alanyaspor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan atamaya göre karşılaşma 20.45’te başlayacak.

Spor
  • 22.04.2026 13:19
  • Giriş: 22.04.2026 13:19
  • Güncelleme: 22.04.2026 13:22
Kaynak: AA
Beşiktaş - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynanacak Beşiktaş-Corendon Alanyaspor müsabakasını hakem Cihan Aydın yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş üstlenecek.

Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

