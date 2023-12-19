Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular; ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma antrenmanı yaptı.

Antrenman dar alanda yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp tesislerde kampa girecek.