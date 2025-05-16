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Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 16.05.2025 15:55
  • Giriş: 16.05.2025 15:55
  • Güncelleme: 16.05.2025 15:55
Kaynak: AA
Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda siyah-beyazlı futbolcular, minyatür kale maçın ardından dar alanda oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını noktalayacak ve akşam saatlerinde özel uçakla Alanya'ya gidecek.

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