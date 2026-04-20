Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş - Alanyaspor Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, çeyrek finalde Alanyaspor'u ağırlıyor. Peki maç saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 20.04.2026 15:55
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı sürerken, futbolseverlerin gündeminde bu kez Beşiktaş - Alanyaspor maçı yer alıyor. Kupada yarı finale yükselecek takımı belirleyecek bu kritik karşılaşma öncesinde “Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman?”, “Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta?”, “Beşiktaş Alanyaspor hangi kanalda?” ve “Türkiye Kupası çeyrek final maçı şifresiz mi?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadele, tek maç eleme usulü nedeniyle çok daha büyük önem taşıyor. Kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

  • Tarih: 23 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 20:45
  • Kanal: ATV
  • Yayın durumu: Canlı ve şifresiz
  • Stadyum: Beşiktaş Park - İstanbul

Beşiktaş - Alanyaspor Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20.45’te ATV’de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL FORMATI NASIL OYNANIYOR?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme sistemine göre oynanıyor. Bu nedenle Beşiktaş - Alanyaspor maçında galip gelen taraf doğrudan yarı finale yükselecek.

Tek maç formatı, mücadelede hata payını minimuma indirirken karşılaşmanın önemini de artırıyor. Bu yüzden iki takım açısından da maçın sonucu sezonun kupa hedefi adına belirleyici olacak.

SON 10 YILIN TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI

Kupa YılıŞampiyon
2024 - 25Galatasaray
2023 - 24Beşiktaş
2022 - 23Fenerbahçe
2021 - 22Sivasspor
2020 - 21Beşiktaş
2019 - 20Trabzonspor
2018 - 19Galatasaray
2017 - 18Akhisarspor
2016 - 17Konyaspor
2015 - 16Galatasaray

Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi gün?

Karşılaşma 23 Nisan 2026 Perşembe günü oynanacak.

Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta?

Maç saat 20:45’te başlayacak.

Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Mücadele ATV ekranlarından yayınlanacak.

Beşiktaş - Alanyaspor maçı şifresiz mi?

Evet, karşılaşma canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma Beşiktaş Park’ta, İstanbul’da oynanacak.

Türkiye Kupası çeyrek finali nasıl oynanıyor?

Çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanıyor ve kazanan takım yarı finale yükseliyor.

Beşiktaş - Alanyaspor Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20.45’te ATV’de canlı ve şifresiz ekranlara gelecek. Beşiktaş Park’ta oynanacak bu kritik mücadelede kazanan takım yarı finale yükselecek ve kupada yoluna devam edecek.

BirGün'e Abone Ol