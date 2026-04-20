Beşiktaş - Alanyaspor Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, çeyrek finalde Alanyaspor'u ağırlıyor. Peki maç saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm yanıtlar haberimizde.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı sürerken, futbolseverlerin gündeminde bu kez Beşiktaş - Alanyaspor maçı yer alıyor. Kupada yarı finale yükselecek takımı belirleyecek bu kritik karşılaşma öncesinde “Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman?”, “Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta?”, “Beşiktaş Alanyaspor hangi kanalda?” ve “Türkiye Kupası çeyrek final maçı şifresiz mi?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor.
Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadele, tek maç eleme usulü nedeniyle çok daha büyük önem taşıyor. Kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.
BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- Tarih: 23 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 20:45
- Kanal: ATV
- Yayın durumu: Canlı ve şifresiz
- Stadyum: Beşiktaş Park - İstanbul
Beşiktaş - Alanyaspor Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20.45’te ATV’de canlı ve şifresiz yayınlanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL FORMATI NASIL OYNANIYOR?
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme sistemine göre oynanıyor. Bu nedenle Beşiktaş - Alanyaspor maçında galip gelen taraf doğrudan yarı finale yükselecek.
Tek maç formatı, mücadelede hata payını minimuma indirirken karşılaşmanın önemini de artırıyor. Bu yüzden iki takım açısından da maçın sonucu sezonun kupa hedefi adına belirleyici olacak.
SON 10 YILIN TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI
|Kupa Yılı
|Şampiyon
|2024 - 25
|Galatasaray
|2023 - 24
|Beşiktaş
|2022 - 23
|Fenerbahçe
|2021 - 22
|Sivasspor
|2020 - 21
|Beşiktaş
|2019 - 20
|Trabzonspor
|2018 - 19
|Galatasaray
|2017 - 18
|Akhisarspor
|2016 - 17
|Konyaspor
|2015 - 16
|Galatasaray
