Beşiktaş - Alanyaspor Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı sürerken, futbolseverlerin gündeminde bu kez Beşiktaş - Alanyaspor maçı yer alıyor. Kupada yarı finale yükselecek takımı belirleyecek bu kritik karşılaşma öncesinde “Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman?”, “Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta?”, “Beşiktaş Alanyaspor hangi kanalda?” ve “Türkiye Kupası çeyrek final maçı şifresiz mi?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadele, tek maç eleme usulü nedeniyle çok daha büyük önem taşıyor. Kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Alanyaspor Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 20.45’te ATV’de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL FORMATI NASIL OYNANIYOR?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları tek maç eleme sistemine göre oynanıyor. Bu nedenle Beşiktaş - Alanyaspor maçında galip gelen taraf doğrudan yarı finale yükselecek.

Tek maç formatı, mücadelede hata payını minimuma indirirken karşılaşmanın önemini de artırıyor. Bu yüzden iki takım açısından da maçın sonucu sezonun kupa hedefi adına belirleyici olacak.

SON 10 YILIN TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI

Kupa Yılı Şampiyon 2024 - 25 Galatasaray 2023 - 24 Beşiktaş 2022 - 23 Fenerbahçe 2021 - 22 Sivasspor 2020 - 21 Beşiktaş 2019 - 20 Trabzonspor 2018 - 19 Galatasaray 2017 - 18 Akhisarspor 2016 - 17 Konyaspor 2015 - 16 Galatasaray

Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi gün?

Karşılaşma 23 Nisan 2026 Perşembe günü oynanacak.

Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta?

Maç saat 20:45’te başlayacak.

Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Mücadele ATV ekranlarından yayınlanacak.

Beşiktaş - Alanyaspor maçı şifresiz mi?

Evet, karşılaşma canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Karşılaşma Beşiktaş Park’ta, İstanbul’da oynanacak.

Türkiye Kupası çeyrek finali nasıl oynanıyor?

Çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre oynanıyor ve kazanan takım yarı finale yükseliyor.

