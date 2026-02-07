Beşiktaş, Alanyaspor’u ağırlıyor: Yeni transferler oynayacak mı?

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, yarın Alanyaspor’u konuk edecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde geride kalan 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, 36 puanla 5. sırada bulunuyor. Akdeniz temsilcisi Alanyaspor ise 4 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgiyle topladığı 22 puanla averajla 10. basamakta yer alıyor.

BEŞİKTAŞ’TA İKİ EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte Alanyaspor karşılaşması öncesinde iki oyuncu forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Kristjan Asllani ile Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen El Bilal Touré, kadroda yer almayacak.

Beşiktaş’ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Alanyaspor karşısında kart görmeleri halinde Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

YENİ TRANSFERLER KADRO BEKLİYOR

Beşiktaş’ta ara transfer döneminde kadroya katılan oyuncular, Alanyaspor karşısında forma şansı bekleyecek. Lisansları çıkarılan Hyeon-gyu Oh ile Emmanuel Agbadou’nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Kaleci Devis Vasquez ve savunma oyuncusu Amir Murillo’nun durumuna ise teknik heyet karar verecek.

Türkiye Kupası’nda Kocaelispor maçında görev alan Yasin Özcan ile Junior Olaitan, süre almaları halinde Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de ilk kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, Süper Lig’de sahasında oynadığı son üç maçtan galibiyetle ayrıldı. Çaykur Rizespor ve Kayserispor’u 1-0, geçen hafta ise Konyaspor’u 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısında kazanarak iç sahadaki galibiyet serisini dört maça çıkarmayı hedefliyor.

Beşiktaş, ligde üst üste dört iç saha galibiyetini en son Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst döneminde yaşamıştı.

NAMAĞLUP SERİ SÜRÜYOR

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligde 9, kupada 3 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu süreçte 7 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Beşiktaş, Alanyaspor karşısında da sahadan iyi bir sonuçla ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş’ta Alanyaspor maçının öne çıkan ismi kaptan Orkun Kökçü olacak. Bu sezon 25 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, ligde Eyüpspor ve Konyaspor, Türkiye Kupası’nda ise Kocaelispor karşısında birer gol kaydetti.

Orkun Kökçü, son haftalardaki performansıyla teknik direktör Sergen Yalçın’ın en güvendiği isimlerin başında geliyor.