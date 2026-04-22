Beşiktaş, Alejandro Grimaldo ile anlaştı

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında sol bek transferi için önemli bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Alejandro Grimaldo için resmi girişimlere başladığı ve oyuncuyla anlaşma sağladığı iddia edildi.

Sky Sport kaynaklı haberlere göre Beşiktaş yönetimi, İspanyol futbolcuyla yapılan görüşmelerin ardından kişisel şartlarda mutabakata vardı.

İSTANBUL'A GELMEYE SICAK

Grimaldo’nun, kulübün sunduğu proje ve takım içindeki rolünden etkilendiği, İstanbul’a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Transferdeki en önemli engelin ise Bayer Leverkusen ile yapılacak bonservis görüşmeleri olduğu belirtiliyor. Alman ekibinin, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden oyuncu için en az 20 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 24 milyon euro olarak gösterilen Grimaldo, altyapı kariyerinde Valencia ve Barcelona’da forma giydikten sonra Benfica’ya transfer oldu.

140 MAÇTA 30 GOL, 44 ASİST

Portekiz ekibinde uzun yıllar oynayan deneyimli futbolcu, burada 300’ün üzerinde maça çıkarak önemli bir performans sergiledi.

2023 yılında Bayer Leverkusen’e katılan Grimaldo, Alman temsilcisinde de etkili performansını sürdürdü.

Hücuma katkısıyla öne çıkan İspanyol oyuncu, Leverkusen formasıyla çıktığı 140 maçta 30 gol ve 44 asist üreterek takımının Bundesliga’daki başarısında önemli rol oynadı.

Sol bek pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve orta saha rollerinde de görev alabilen Grimaldo’nun transfer sürecinin, kulüpler arasındaki görüşmelerin sonucuna göre netlik kazanması bekleniyor.