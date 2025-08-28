Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, 32 yaşındaki İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kaynak: iHA
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlainile yollarını ayırdığını duyurdu.
Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alex Oxlade-Chamberlain ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 1.750.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
Ağustos 2023'te kadroya katılan 32 yaşındaki futbolcu, 2 sezonda 50 resmi maçta forma giyerek toplamda 5 gol katkısı verdi.
