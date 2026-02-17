Beşiktaş, Altay Bayındır ile söz kesti: Yaz döneminde imza atacak

Beşiktaş, Premier Lig'de Manchester United'da forma giyen Altay Bayındar ile sezon sonu için her konuda anlaşmaya vardı.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre devre arası transfer döneminde kaleci takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Altay ile görüştü. Tecrübeli kaleci ile her konuda anlaştı.

ÖN ANLAŞMA TAMAM

Kulübü Manchester United'ın bırakmaması nedeniyle transfer gerçekleşmezken Beşiktaş, Altay Bayındır ile sezon sonu için söz kesti.

Beşiktaş, Altay Bayındır transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle Kolombiyalı Devis Vasquez'i sezon sonuna kadar kiralamıştı. Vasquez, Başakşehir maçında kadroda olmasına rağmen forma giymemişti.