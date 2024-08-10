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Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i Çaykur Rizespor'a kiraladı

Beşiktaş, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.

Spor
  • 10.08.2024 16:28
  • Giriş: 10.08.2024 16:28
  • Güncelleme: 10.08.2024 16:32
Kaynak: DHA
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i Çaykur Rizespor'a kiraladı
Fotoğraf: DepoPhotos

Beşiktaş, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Amir Hadziahmetovic'i Çaykur Rizespor'a kiraladı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinde forma giyecek.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic, 2024-25 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor’a geçici transfer olmuştur. Amir Hadziahmetovic’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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