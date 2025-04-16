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Beşiktaş Anadolu Lisesi müdür yardımcısına tepki büyüyor

"Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın, sokakta kalma diye biliyorsun değil mi?" diyen Beşiktaş Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Barış Arslan'a tepki gösteren okul mezunları okul önünde toplandı.

Güncel
  • 16.04.2025 15:22
  • Giriş: 16.04.2025 15:22
  • Güncelleme: 16.04.2025 15:39
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş Anadolu Lisesi müdür yardımcısına tepki büyüyor

Beşiktaş Anadolu Lisesi müdür yardımcıs Barış Arslan'a yönelik tepki büyüyor.

Dün bir öğrenciye "Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın, sokakta kalma diye biliyorsun değil mi?" diyen Beşiktaş Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Barış Arslan'a tepki gösteren mezunlar okul önünde toplandı.

Mezunlar ögrencilerle dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, "Mezunlar burada müdür nerede?" sloganları attı.

Okul idaresi eğer eylemler bitmezse organize edilen etkinlerin iptal edileceğini söyledi. Haftaya yapılacak olan "girişimcilik" etkinliğini iptal edeceğini ifade eden idare etkinlik ödemelerinin çoktan yapıldığını ve iptal edilince öğrencilerin zararı karşılamak zorunda kalacağını belirtti.

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