Beşiktaş Anadolu Lisesi müdür yardımcısına tepki büyüyor

Beşiktaş Anadolu Lisesi müdür yardımcıs Barış Arslan'a yönelik tepki büyüyor.

Dün bir öğrenciye "Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın, sokakta kalma diye biliyorsun değil mi?" diyen Beşiktaş Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Barış Arslan'a tepki gösteren mezunlar okul önünde toplandı.

Mezunlar ögrencilerle dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, "Mezunlar burada müdür nerede?" sloganları attı.

"Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın, sokakta kalma diye biliyorsun değil mi?" diyen Beşiktaş Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Barış Arslan'a tepki gösteren mezunlar okul önünde toplandı



"Mezunlar burada müdür nerede?"https://t.co/KNQc0P5jD5 pic.twitter.com/AzPLTz82SF — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 16, 2025

Okul idaresi eğer eylemler bitmezse organize edilen etkinlerin iptal edileceğini söyledi. Haftaya yapılacak olan "girişimcilik" etkinliğini iptal edeceğini ifade eden idare etkinlik ödemelerinin çoktan yapıldığını ve iptal edilince öğrencilerin zararı karşılamak zorunda kalacağını belirtti.