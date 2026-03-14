Beşiktaş, Ankara deplasmanında: Rakip Gençlerbirliği

Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, Ankara deplasmanından alacağı puan ya da puanlarla üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ev sahibi Gençlerbirliği ise ligde oynadığı 25 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Başkent temsilcisi, topladığı 25 puanla 12. basamakta yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER

Siyah-beyazlı ekipte Gençlerbirliği maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile forvet El Bilal Toure sakatlıklarını büyük ölçüde atlatsa da henüz tam hazır olmadıkları için bu karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor.

Beşiktaş’ta Salih Uçan kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli orta saha oyuncusu Ankara deplasmanında kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek. Sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da kart sınırındaki isimler arasında yer alıyor.

ANKARA’DA 5 YIL SONRA

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig’de Ankara’da 5 yılı aşkın bir aranın ardından yeniden karşı karşıya gelecek.

İki takım başkentte son olarak 15 Şubat 2021’de karşılaşmış, siyah-beyazlı ekip sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. Söz konusu sezonu Beşiktaş şampiyonlukla tamamlarken Gençlerbirliği ise ligi düşme hattında bitirerek Süper Lig’e veda etmişti.