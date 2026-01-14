Giriş / Abone Ol
  14.01.2026 15:06
  • Giriş: 14.01.2026 15:06
  • Güncelleme: 14.01.2026 15:07
Kaynak: AA
Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.

