Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması karşılaşmaları devam ederken, Beşiktaş sahasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk etmeye hazırlanıyor. “Beşiktaş Keçiörengücü maçı hangi kanalda?”, “Saat kaçta?” ve “Bugün mü?” soruları, maç tarihi yaklaştıkça futbolseverlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm resmi bilgiler…

BEŞİKTAŞ – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası grup eleme maçı, 15 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Mücadele, İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park’ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI BUGÜN MÜ?

Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü maçı bugün oynanmayacak. Karşılaşma 15 Ocak 2026 Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü maçının, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Resmi yayın bilgisi açıklandığında haber güncellenecektir.

MAÇIN HAKEM VE GÖREVLİ LİSTESİ

Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy

1. Yardımcı Hakem: Murat Altan

2. Yardımcı Hakem: Ali Can Alp

Dördüncü Hakem: Alpaslan Şen

Temsilciler: Mustafa Yılmaz, Atalay Bahar, Mert Tükel

MAÇ BİLGİLERİ

Organizasyon Ziraat Türkiye Kupası Aşama Grup Aşaması (Grup Eleme) Tarih 15.01.2026 Saat 20:30 Stadyum Beşiktaş Park – İstanbul Yayın Henüz resmi olarak açıklanmadı (A Spor ihtimali)

Ziraat Türkiye Kupası grup eleme aşamasında oynanacak Beşiktaş – Ankara Keçiörengücü maçı, tarih ve saat bilgileriyle netlik kazandı. 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak karşılaşmanın, A Spor’dan canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Resmi yayıncı açıklamasıyla birlikte detaylar güncellenecek.