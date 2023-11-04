Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Antalyaspor maçı için bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.