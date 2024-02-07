Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, çift kale taktik maçla hazırlıklarını noktaladı.
Siyah-beyazlılar, bugün özel uçakla Antalya'ya giderek kampa girecek.
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