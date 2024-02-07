Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.