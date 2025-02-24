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Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 24.02.2025 22:06
  • Giriş: 24.02.2025 22:06
  • Güncelleme: 24.02.2025 22:06
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Antalya’da kaldığı otelde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında yarın saat 15.00’te Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda Antalyaspor ile karşılaşacak.

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