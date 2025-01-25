Beşiktaş, Antalyaspor maçı için Antalya’da

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Antalya’ya ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş kafilesi, akşam saatlerinde Antalya’ya geldi. Antalya Havalimanı VIP çıkışından çıkan siyah beyazlılar, takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Oğuzhan Çakır, Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar hakem üçlüsü yönetecek.