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Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır.

Ajans Haberleri
  • 17.08.2024 13:20
  • Giriş: 17.08.2024 13:20
  • Güncelleme: 17.08.2024 13:21
Kaynak: DHA
Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig’in 2’nci haftasında yarın sahasında Antalyaspor’u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktörümüz Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Antrenman taktik çalışmanın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın Tüpraş Stadyumu’nda saat 21.45’te Antalyaspor’u konuk edecek.

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