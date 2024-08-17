Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır
Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır.
Kaynak: DHA
Süper Lig’in 2’nci haftasında yarın sahasında Antalyaspor’u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktörümüz Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Antrenman taktik çalışmanın ardından sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın Tüpraş Stadyumu’nda saat 21.45’te Antalyaspor’u konuk edecek.