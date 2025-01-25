Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 22’nci haftasında Antalyaspor ile yarın oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya giderek kampa girecek.