Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Hesap.com Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Tedavisi devam eden Rafa Silva ve Necip Uysal ile annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da olan Gabriel Paulista, antrenmanda yer almadı.

Kondisyon ve taktik idmanı yapan futbolcular, ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanı taktik çift kale maçla tamamladı.