Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 30’uncu haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Öte yandan tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl’ün yanı sıra ayak bileğinde sıkışma ve arka kapsülde gerilme yaralanması olan Al Musrati’nin Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in 30’uncu haftasında yarın saat 20.30’da evinde Antalyaspor’u konuk edecek.