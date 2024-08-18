Beşiktaş-Antalyaspor maçının VAR'ı belli oldu
Beşiktaş ile Antalyaspor arasında bu akşam oynanacak olan Süper Lig maçında VAR hakemi olarak Onur Özütoprak görev yapacak.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig 2. haftasında bugün oynanacak olan maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Antalyaspor maçında Onur Özütoprak VAR koltuğunda oturacak. Müsabakanın AVAR'ında ise Süleyman Özay görev yapacak.
Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri şöyle:
19.15: Başakşehir - Alanyaspor: Bahattin Şimşek
21.45: Beşiktaş - Antalyaspor: Onur Özütoprak
21.45: Gaziantep FK - Samsunspor: Zorbay Küçük