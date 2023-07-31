Beşiktaş, Ante Rebic transferini duyurdu

Beşiktaş, Ante Rebic için Milan ve oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Hırvat futbolcu Ante Rebic'in transferi için oyuncu ve kulübü Milan ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Rebic, dün özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelmişti.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Rebic, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hoca ve takım arkadaşlarımla en yakın zamanda tanışmak istiyorum. Vida ile konuştum ve Beşiktaş'la ilgili çok olumlu bilgiler verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Ante Rebic, siyah-beyazlı takımda 7 numaralı formayı giyeceğini de açıklamıştı.