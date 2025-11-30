Beşiktaş ara transferde ilk hamlesini yapıyor

Beşiktaş, devre arası transfer dönemi yaklaşırken orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı yönetim, geniş bir oyuncu listesini değerlendirmeye alırken listenin en üst sırasına Borussia Dortmund’da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan’ı yazdı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da Salih için olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Salih Özcan son olarak Borussia Dortmund’un Bayer Leverkusen ile oynadığı maçın kadrosuna dahil edilmedi. Bu gelişme, Beşiktaş cephesinde transfer ihtimalini yeniden güçlendirdi.

Bu sezon Dortmund’da istediği süreleri bulamayan Salih, yalnızca 4 maçta görev yaptı ve toplamda 21 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlı yönetim, sezonu Almanya’da tamamlamak istediğini daha önce dile getiren milli oyuncu ve kulübüyle yeniden temas kurmayı planlıyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Özcan, geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada kapıları tamamen kapatmadığını belirtmişti: “Teklifler geliyor, menajerimle değerlendiriyoruz. Sezonu Dortmund’da tamamlamak istiyorum. Sonrasında gelen tekliflere göre oturur, açıkça konuşuruz.”

Beşiktaş, Salih’in kontrat sürecinin sona yaklaşması ve bu sezon az süre alması nedeniyle transferi için önemli bir fırsat oluştuğuna inanıyor. Siyah-beyazlılar, devre arasında masaya oturarak bu kez somut bir adım atmayı hedefliyor.