Spor
  • 15.08.2025 08:34
  • Giriş: 15.08.2025 08:34
  • Güncelleme: 15.08.2025 08:44
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş, aradığı sağ beki Almanya'da buldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Uzun süredir sağ bek arayışlarını devam ettiren Beşiktaş, Schalke 04'ün genç savunma oyuncusu Taylan Bulut ile anlaştı.

Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç oyuncunun transferi için Alman kulübüyle anlaşma sağladığını, futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmek ve resmî sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geleceğini yazdı.

Leverkusen altyapısında yetiştikten sonra 2021'de Schalke'ye transfer olan Bulut, geçen sezon Bundesliga 2'de 24 maça çıktı ve 1 gol 1 asist kaydetti.

Beşiktaş daha önce sağ  bek pozisyonu için Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters ile görüşmelerinde son aşamaya gelmiş ama transferler iptal olmuştu.

