Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sol beke teşekkür edilerek, "2022-2023 sezonunda Futbol A Takımı'mıza dahil olan, 2023-2024 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa'da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Arthur Masuaku'ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Arthur Masuaku’ya Teşekkür Ederiz— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 30, 2025
2022-23 sezonunda Futbol A Takımımıza dahil olan, 2023-24 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa’da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Arthur Masuaku’ya kulübümüze… pic.twitter.com/Oh1fcrvSm0
Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı forma ile 3 sezonda toplam 108 maça çıkarken, 3 kez gol sevinci yaşadı.