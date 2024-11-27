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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez istifadan vazgeçti

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi. Mete Vardar, siyah-beyazlı yöneticinin ikna edildiğini söyledi.

Spor
  • 27.11.2024 14:43
  • Giriş: 27.11.2024 14:43
  • Güncelleme: 27.11.2024 14:48
Kaynak: AA
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez istifadan vazgeçti

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez'in istifa kararı bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında kabul edilmedi.

Açıklamalarda bulunan Asbaşkan Mete Vardar, başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerinin Göçmez ile yaptığı görüşmenin ardından siyah-beyazlı yöneticinin ikna edildiğini ve istifa kararından vazgeçtiğini söyledi.

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