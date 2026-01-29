Beşiktaş, Asllani'yi kadrosuna katmak üzere

Beşiktaş, Torino'da forma giyen orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi kadrosuna katmaya yakın.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Beşiktaş'ın teklifini Asllani teklif ederken Inter ile de görüşmeler ilerledi.

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katması, sözleşmede satın alma opsiyonu bulunması bekleniyor.

2023'te 12 milyon euro'ya Empoli'den Inter'e transfer olan Asllani, Inter'de geçirdiği 2 sezonda Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 59 maçta forma giydi.

Bu sezonun başında Torino'ya kiralanan Asllani, ligde 15 maçta oynadı.