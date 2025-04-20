Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman 5’e 2 top kapma, pas çalışması ve minyatür kale maçla başladı. Dar alanda oynanan çift kale maçların ardından yapılan koşu çalışmalarıyla antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 22 Nisan Salı günü saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.