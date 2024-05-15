Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idman ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı idmanla sürdürecek.