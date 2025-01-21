Beşiktaş, Athletic Bilbao maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında yarın evinde İspanya ekibi Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunner Solskjaer yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basın kapalı bölümünde ise Athletic Bilbao maçının taktiği üzerinde duruldu.

Çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar, tesislerde kampa girerek yarın oynanacak maç saatini bekleyecek.